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14:15 (мск), источник: ТАСС

Баскетбольный «Жальгирис» ушел на карантин из-за коронавируса

ТАСС, 31 октября. Литовский баскетбольный клуб «Жальгирис» ушел на карантин из-за случая заражения коронавирусной инфекцией в команде. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Положительным оказался результат теста защитника Рокаса Йокубайтиса, проведенный после гостевого матча шестого тура Евролиги против французского АСВЕЛа (83:74) 29 октября.

«Йокубайтис почувствовал себя плохо во Франции, где его сразу же отделили от команды, он не принимал участия в игре против АСВЕЛа. На следующий день он отправился в аэропорт отдельно от команды и во время чартерного рейса сидел в пределах 10 метров от других представителей клуба, также отдельно от команды Йокубайтис прилетел в Каунас, сейчас он чувствует себя неплохо, в субботу у него не было температуры. После возвращения из Франции игроки “Жальгириса” остаются в самоизоляции, в ближайшие дни они пройдут повторные тесты, после чего будут определены результаты и станет ясна судьба матча с “Реалом”», — говорится в сообщении пресс-службы.

Встреча с испанским «Реалом» должна пройти 6 ноября. Ближайшая встреча литовской команды против российского клуба — 17 ноября с московским ЦСКА.

После шести матчей Евролиги литовская команда занимает первое место в таблице, одержав пять побед.

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