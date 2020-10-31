Баскетбольный «Жальгирис» ушел на карантин из-за коронавируса
ТАСС, 31 октября. Литовский баскетбольный клуб «Жальгирис» ушел на карантин
ТАСС, 31 октября. Литовский баскетбольный клуб «Жальгирис» ушел на карантин
Положительным оказался результат теста защитника Рокаса Йокубайтиса, проведенный после гостевого матча шестого тура Евролиги против французского АСВЕЛа (83:74) 29 октября.
«Йокубайтис почувствовал себя плохо во Франции, где его сразу же отделили от команды, он не принимал участия в игре против АСВЕЛа. На следующий день он отправился в аэропорт отдельно от команды и во время чартерного рейса сидел в пределах 10 метров от других представителей клуба, также отдельно от команды Йокубайтис прилетел в Каунас, сейчас он чувствует себя неплохо, в субботу у него не было температуры. После возвращения из Франции игроки “Жальгириса” остаются в самоизоляции, в ближайшие дни они пройдут повторные тесты, после чего будут определены результаты и станет ясна судьба матча с “Реалом”», — говорится в сообщении
Встреча с испанским «Реалом» должна пройти 6 ноября. Ближайшая встреча литовской команды против российского клуба — 17 ноября с московским ЦСКА.
После шести матчей Евролиги литовская команда занимает первое место в таблице, одержав пять побед.