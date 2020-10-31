Баскетбольный «Жальгирис» ушел на карантин из-за коронавируса

«Йокубайтис почувствовал себя плохо во Франции, где его сразу же отделили от команды, он не принимал участия в игре против АСВЕЛа. На следующий день он отправился в аэропорт отдельно от команды и во время чартерного рейса сидел в пределах 10 метров от других представителей клуба, также отдельно от команды Йокубайтис прилетел в Каунас, сейчас он чувствует себя неплохо, в субботу у него не было температуры. После возвращения из Франции игроки “Жальгириса” остаются в самоизоляции, в ближайшие дни они пройдут повторные тесты, после чего будут определены результаты и станет ясна судьба матча с “Реалом”», — говорится в сообщении пресс-службы.