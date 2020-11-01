Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут третий матч в Единой лиге ВТБ
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут сегодня очередной матч нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут сегодня очередной матч нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Подопечные Ростислава Вергуна сыграют в гостях у польского клуба «Зелена Гура». Телеканал «Беларусь 5» покажет этот поединок в 21.15.
В стартовом матче нынешнего сезона минчане победили в Красноярске местный «Енисей» со счетом 86:81, а потом проиграли в
После сегодняшней встречи минские «Цмокi» вернутся домой и 4 ноября примут на площадке столичного «Фалькон Клуба» французский «Шоле» в первом матче группы С чемпионской Лиги. Затем 11 ноября сыграют в Афинах с греческим клубом АЕК, который в первый игровой день встретится у себя дома с израильским «Маккаби» из Холона.