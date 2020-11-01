Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут третий матч в Единой лиге ВТБ

В стартовом матче нынешнего сезона минчане победили в Красноярске местный «Енисей» со счетом 86:81, а потом проиграли в Санкт-Петербурге баскетболистам «Зенита» — 73:104. Затем в связи с коронавирусом «драконы» ушли на карантин, пропустив несколько матчей Единой лиги ВТБ и группового этапа Лиги чемпионов. Сейчас в «банковском» турнире лидирует «Зенит», одержавший четыре победы в четырех проведенных играх. Также четыре виктории в активе краснодарского клуба «Локомотив-Кубань», который сыграл на один матч больше, три выигрыша у действующего чемпиона Единой лиги ВТБ московского ЦСКА.