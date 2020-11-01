«Локомотив-Кубань» одержал победу над УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ

Разыгрывающему «Локомотива» Мантасу Калниетису не хватило одного подбора, чтобы оформить трипл-дабл (10 очков, 9 подборов, 14 передач). Также дабл-дабл в составе краснодарской команды на счету Алана Уильямса (16 очков, 13 подборов).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ae0fe3db0c95c5949765" data-vnd="ae0fe3db0c95c5949765" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ae0fe3db0c95c5949765" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Джордан Кроуфорд и Кевин Херви из «Локомотива» набрали по 22 очка, став самыми результативными баскетболистами матча. В составе УНИКСа Джордан Морган и Джон Браун набрали по 18 очков.

В турнирной таблице «Локомотив-Кубань» занимает третью строчку, одержав пять побед при одном поражении. УНИКС, проведя три матча, идет пятым (две победы, одно поражение).