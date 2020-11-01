«Локомотив-Кубань» одержал победу над УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ

Разыгрывающему «Локомотива» Мантасу Калниетису не хватило одного подбора, чтобы оформить трипл-дабл (10 очков, 9 подборов, 14 передач). Также дабл-дабл в составе краснодарской команды на счету Алана Уильямса (16 очков, 13 подборов).
Джордан Кроуфорд и Кевин Херви из «Локомотива» набрали по 22 очка, став самыми результативными баскетболистами матча. В составе УНИКСа Джордан Морган и Джон Браун набрали по 18 очков.
В турнирной таблице «Локомотив-Кубань» занимает третью строчку, одержав пять побед при одном поражении. УНИКС, проведя три матча, идет пятым (две победы, одно поражение).
Следующий матч в Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» проведет 15 ноября на выезде против саратовского «Автодора». УНИКС 7 ноября сыграет дома против «Нижнего Новгорода».