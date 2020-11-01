«Локомотив-Кубань» одержал победу над УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Эльче
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сент-Этьен
Монпелье
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Астон Вилла
Саутгемптон
04
Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист
Динамо Р
41
Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург Мг
Трактор
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Милан
12
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев
Куньлунь
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Лорьян
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Страсбур
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Томь
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Ювентус
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Лацио
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Витязь
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Байер
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Реал Сосьедад
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Волгарь
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Текстильщик
31
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Динамо Бр
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Чертаново
31
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Зенит
02
Футбол. Зарубежный
19:00
Монако
Бордо
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Динамо
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Первый дивизион
13:00
Краснодар-2
Алания
04
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Нижний Новгород
01
Футбол. Зарубежный
20:00
Герта
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Леванте
Футбол. Премьер-лига
12:00
Уфа
Урал
12
Футбол. Зарубежный
22:15
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Хетафе
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Иртыш
11
Все события
Фоторепортажи
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
10Щербакова победила на Кубке России по фигурному катанию
15:24 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив-Кубань» одержал победу над УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ

ТАСС, 1 ноября. Краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 93:81 обыграл казанский УНИКС в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на арене «Баскет-холл».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Разыгрывающему «Локомотива» Мантасу Калниетису не хватило одного подбора, чтобы оформить трипл-дабл (10 очков, 9 подборов, 14 передач). Также дабл-дабл в составе краснодарской команды на счету Алана Уильямса (16 очков, 13 подборов).

Во время загрузки произошла ошибка.

Джордан Кроуфорд и Кевин Херви из «Локомотива» набрали по 22 очка, став самыми результативными баскетболистами матча. В составе УНИКСа Джордан Морган и Джон Браун набрали по 18 очков.

В турнирной таблице «Локомотив-Кубань» занимает третью строчку, одержав пять побед при одном поражении. УНИКС, проведя три матча, идет пятым (две победы, одно поражение).

Следующий матч в Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» проведет 15 ноября на выезде против саратовского «Автодора». УНИКС 7 ноября сыграет дома против «Нижнего Новгорода».

Читайте также
 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
«Первый тайм - ужас». Николич об игре «Локо» с «Сочи»
Бывший тренер «Барселоны» рассказал о сложном характере Месси
Стало известно, когда Головин сможет вернуться на поле
«Уфа» потерпела третье подряд поражение в РПЛ, проиграв «Уралу»
И это «сбитый летчик»? Карпин стал проблемой для «Спартака»
«Зенит» играет с ФК «Химки» в РПЛ (трансляция)
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь