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16:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА разгромил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение красноярскому «Енисею» в домашней игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Встреча в Москве завершилась крупной победой ЦСКА со счетом 109:60 (24:12, 31:22, 20:13, 34:13). Самыми результативными в составе армейцев стали Иван Ухов (18 очков), а также Торнике Шенгелия и Семен Антонов, набравшие по 16 очков. У «Енисея» 21 очко на счету Михаила Кулагина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч ЦСКА проведет 9 ноября на выезде против «Химок». «Енисей» днем ранее сыграет в гостях с «Пармой».

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