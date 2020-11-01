ЦСКА разгромил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Москве завершилась крупной победой ЦСКА со счетом 109:60 (24:12, 31:22, 20:13, 34:13). Самыми результативными в составе армейцев стали Иван Ухов (18 очков), а также Торнике Шенгелия и Семен Антонов, набравшие по 16 очков. У «Енисея» 21 очко на счету Михаила Кулагина.