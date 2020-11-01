Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли второй матч в Единой лиге ВТБ

Сегодня чемпионы Беларуси уступили в гостях польскому клубу «Зелена Гура» со счетом 75:89 (13:24, 28:24, 11:16, 23:25). Самым результативным в составе минчан стал американский легионер Крис Клайберн, набравший 25 очков.

В стартовом матче нынешнего сезона минчане победили в Красноярске местный «Енисей» со счетом 86:81, а потом проиграли в Санкт-Петербурге баскетболистам «Зенита» — 73:104. Затем в связи с коронавирусом «драконы» ушли на карантин, пропустив несколько матчей Единой лиги ВТБ и группового этапа Лиги чемпионов.

Сейчас в «банковском» турнире лидирует «Зенит», одержавший пять побед в пяти проведенных играх. Также пять викторий в активе краснодарского клуба «Локомотив-Кубань», который сыграл на один матч больше, четыре выигрыша в пяти встречах у действующего чемпиона Единой лиги ВТБ московского ЦСКА.