Бывший тренер ЦСКА Мессина призвал приостановить сезон баскетбольной Евролиги до весны

Текущий сезон Евролиги стартовал 3 октября, в нем принимают участие российские ЦСКА, «Химки» и «Зенит». Предыдущий был досрочно завершен из-за пандемии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fcda60c6e68cbb814a48" data-vnd="fcda60c6e68cbb814a48" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fcda60c6e68cbb814a48" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Трудности международных перелетов вызывают серьезную обеспокоенность для здоровья команд и судей. Скоро не будет доступных дат для отложенных игр — все чаще результаты будут зависеть от того, кому повезет больше, и кто меньше заразится в своей команде. По этим причинам и с большим смирением, как страстный поклонник игры, я хотел бы попросить руководство ради баскетбола отложить в сторону мнения, которые разделяли их в недавнем прошлом», — говорится в письме Мессины.

«На данный момент кажется, что единственный логичный выбор — отложить еврокубковые соревнования и позволить национальным чемпионатам завершить сезон в течение четырех следующих месяцев, так как перемещаться внутри страны проще. После этого в марте или апреле все международные турниры можно будет завершить и подготовиться к Олимпийским играм. Возможно, к тому времени пандемия коронавируса будет приостановлена», — говорится в сообщении.