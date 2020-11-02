Бывший тренер ЦСКА Мессина призвал приостановить сезон баскетбольной Евролиги до весны
ТАСС, 2 ноября. Главный тренер итальянского баскетбольного клуба «Милан» Этторе Мессина выступил с призывом о приостановке текущего сезона Евролиги
ТАСС, 2 ноября. Главный тренер итальянского баскетбольного клуба «Милан» Этторе Мессина выступил с призывом о приостановке текущего сезона Евролиги
Текущий сезон Евролиги стартовал 3 октября, в нем принимают участие российские ЦСКА, «Химки» и «Зенит». Предыдущий был досрочно завершен
«Трудности международных перелетов вызывают серьезную обеспокоенность для здоровья команд и судей. Скоро не будет доступных дат для отложенных игр — все чаще результаты будут зависеть от того, кому повезет больше, и кто меньше заразится в своей команде. По этим причинам и с большим смирением, как страстный поклонник игры, я хотел бы попросить руководство ради баскетбола отложить в сторону мнения, которые разделяли их в недавнем прошлом», — говорится в письме Мессины.
«На данный момент кажется, что единственный логичный выбор — отложить еврокубковые соревнования и позволить национальным чемпионатам завершить сезон в течение четырех следующих месяцев, так как перемещаться внутри страны проще. После этого в марте или апреле все международные турниры можно будет завершить и подготовиться к Олимпийским играм. Возможно, к тому времени пандемия коронавируса будет приостановлена», — говорится в сообщении.
Мессина с 2005 по 2009 год и с 2012 по 2014 год возглавлял ЦСКА, вместе с которым дважды выиграл Евролигу. Еще два раза он становился победителем турнира с итальянской «Болоньей».