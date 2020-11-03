Матч УНИКС — «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ перенесен из-за коронавируса
ТАСС, 3 ноября. Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу между казанским УНИКСом и «Нижним Новгородом» состоится позднее
ТАСС, 3 ноября. Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу между казанским УНИКСом и «Нижним Новгородом» состоится позднее
Матч был запланирован на 7 ноября и должен был пройти в Казани, но в связи с карантином в составе гостей перенесен.
«Нижний Новгород» ушел на карантин 21 октября