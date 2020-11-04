Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили «Шоле» в Лиге чемпионов
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победно стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победно стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на площадке минского «Фалькон Клуба» подопечные Ростислава Вергуна победили в первом туре группы С гостей из французского «Шоле» со счетом 82:75 (19:17, 26:16, 16:19, 21:23). Самым результативным в составе минчан стал Максим Салаш, набравший 20 очков.
Свой следующий поединок группового этапа чемпионы Беларуси проведут 11 ноября в Афинах с греческим клубом АЕК, который сегодня встречается у себя дома с израильским «Маккаби» из Холона.
В субботу, 7 ноября, минские «драконы» в матче Единой лиги ВТБ примут на своей арене саратовский «Автодор». На старте нового сезона «банковского» турнира «Цмокi» победили в Красноярске местный «Енисей» — 86:81, а затем потерпели два поражения в гостях — в