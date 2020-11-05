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22:17 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты «Зенита» дома проиграли «Олимпиакосу» в матче Евролиги

ТАСС, 5 ноября. Российский баскетбольный клуб «Зенит» проиграл на своей площадке греческому «Олимпиакосу» со счетом 66:75 в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Олимпиакоса» Хассан Мартин, набравший 16 очков. У «Зенита» больше всего баллов на счету Билли Бэрона (13).

В октябре «Зенит» уходил на карантин из-за вспышки коронавируса в команде, в связи с чем три игры петербуржцев в Евролиге (против испанских «Басконии» и «Валенсии», а также итальянского «Милана») были перенесены, а домашняя встреча с греческим «Панатинаикосом» не состоялась из-за карантина у гостей.

Петербургская команда по итогам трех игр занимает девятое место турнирной таблицы с двумя победами, «Олимпиакос» с четырьмя победами в семи матчах идет четвертым.

В следующем туре «Зенит» 11 ноября примет итальянский «Милан», «Олимпиакос» на следующий день сыграет дома с германской «Альбой».

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