Баскетболисты «Зенита» дома проиграли «Олимпиакосу» в матче Евролиги

В октябре «Зенит» уходил на карантин из-за вспышки коронавируса в команде, в связи с чем три игры петербуржцев в Евролиге (против испанских «Басконии» и «Валенсии», а также итальянского «Милана») были перенесены, а домашняя встреча с греческим «Панатинаикосом» не состоялась из-за карантина у гостей.