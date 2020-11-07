«Цмокi-Мiнск» проведут первый домашний матч в Единой лиге ВТБ

На старте этого сезона «банковского» турнира «драконы» победили в Красноярске местный «Енисей» — 86:81, а затем потерпели два поражения в гостях: в Санкт-Петербурге от «Зенита» со счетом 73:104 и польского клуба «Зелена Гура» — 75:89. Баскетболисты «Автодора» сначала проиграли пермской «Парме» — 70:93 (дома) и московскому ЦСКА — 66:100 (в гостях), а потом обыграли на своей площадке «Астану» из Нур-Султана — 107:85 и «Химки» — 85:82.