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11:09 (мск), источник: БЕЛТА

«Цмокi-Мiнск» проведут первый домашний матч в Единой лиге ВТБ

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут сегодня первый домашний матч нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На площадке минского «Фалькон Клуба» подопечные Ростислава Вергуна примут гостей из саратовского «Автодора».

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На старте этого сезона «банковского» турнира «драконы» победили в Красноярске местный «Енисей» — 86:81, а затем потерпели два поражения в гостях: в Санкт-Петербурге от «Зенита» со счетом 73:104 и польского клуба «Зелена Гура» — 75:89. Баскетболисты «Автодора» сначала проиграли пермской «Парме» — 70:93 (дома) и московскому ЦСКА — 66:100 (в гостях), а потом обыграли на своей площадке «Астану» из Нур-Султана — 107:85 и «Химки» — 85:82.

В минувшую среду «Цмокi» успешно стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов, обыграв в Минске французский «Шоле» со счетом 82:75. Свой следующий поединок в предварительной группе С чемпионы Беларуси проведут 11 ноября в Афинах с греческим клубом АЕК, который в первом туре победил у себя дома с израильским «Маккаби» из Холона — 100:96.

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