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15:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автодор» обыграл «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Саратовский «Автодор» одержал победу над «Цмоки-Минском» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

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Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 86:69 (18:24, 16:17, 21:15, 31:13). В составе гостей Желько Шакич оформил дабл-дабл (16 очков и 12 подборов), Антон Квитковских набрал 16 очков, у проигравших по 16 очков в активе Роберта Лоури и Криса Клайберна.

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«Автодор» 15 ноября примет краснодарский клуб «Локомотив-Кубань», «Цмоки-Минск» в этот же день сыграет на выезде с эстонским «Калевом».

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