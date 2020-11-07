«Автодор» обыграл «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 86:69 (18:24, 16:17, 21:15, 31:13). В составе гостей Желько Шакич оформил дабл-дабл (16 очков и 12 подборов), Антон Квитковских набрал 16 очков, у проигравших по 16 очков в активе Роберта Лоури и Криса Клайберна.