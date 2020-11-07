«Автодор» обыграл «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Саратовский «Автодор» одержал победу над «Цмоки-Минском» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Саратовский «Автодор» одержал победу над «Цмоки-Минском» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 86:69 (18:24, 16:17, 21:15, 31:13). В составе гостей Желько Шакич оформил
«Автодор» 15 ноября примет краснодарский клуб «Локомотив-Кубань», «Цмоки-Минск» в этот же день сыграет на выезде с эстонским «Калевом».