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11 ноября, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли АЕКу в Лиге чемпионов

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели первое поражение на групповои этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В поединке второго тура предварительной группы С чемпионы Беларуси уступили в Афинах греческому АЕКу с результатом 69:95 (22:16, 17:31, 20:22, 10:26). Первую четверть минчане выиграли с перевесом в шесть очков, а потом хозяева полностью завладели инициативой и в итоге добились победы с преимуществом в 26 очков. Самым результативным в составе гостей стал Максим Салаш, набравший 16 очков. На старте соревнований подопечные Ростислава Вергуна обыграли в Минске французский «Шоле» со счетом 82:75. АЕК в первом туре победил у себя дома израильский «Маккаби» из Холона с результатом 100:96.

Вчера баскетболисты «Хапоэля» на своей арене выиграли у «Шоле» — 73:63.

После встречи в греческой столице минские «драконы» отправятся в Таллинн, где 15 ноября проведут свой четвертый матч в Единой лиге ВТБ против эстонского «Калева». На 17 ноября намечена гостевая игра чемпионской Лиги с «Хапоэлем».

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