Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли АЕКу в Лиге чемпионов

В поединке второго тура предварительной группы С чемпионы Беларуси уступили в Афинах греческому АЕКу с результатом 69:95 (22:16, 17:31, 20:22, 10:26). Первую четверть минчане выиграли с перевесом в шесть очков, а потом хозяева полностью завладели инициативой и в итоге добились победы с преимуществом в 26 очков. Самым результативным в составе гостей стал Максим Салаш, набравший 16 очков. На старте соревнований подопечные Ростислава Вергуна обыграли в Минске французский «Шоле» со счетом 82:75. АЕК в первом туре победил у себя дома израильский «Маккаби» из Холона с результатом 100:96.