Матч Евролиги между «Химками» и «Миланом» перенесен из-за коронавируса

Встреча должна была пройти в пятницу в Мытищах. Как отмечается в сообщении, «Милан» попросил отложить игру из-за норм местного законодательства, которое предусматривает применение карантинных мер в отношении команды, в результате чего клуб не смог набрать восемь игроков для внесения в заявки на игру.
Ранее матч пятого раунда Евролиги между петербургским «Зенитом» и «Миланом» был повторно перенесен. Первоначально встреча должна была пройти 22 октября, но была перенесена на 11 ноября из-за коронавируса в «Зените». Во вторник Евролига объявила, что матч перенесен на неопределенную дату из-за коронавируса в итальянской команде.