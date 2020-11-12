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12:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч Евролиги между «Химками» и «Миланом» перенесен из-за коронавируса

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Матч восьмого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между подмосковными «Химками» и «Миланом» перенесен по просьбе итальянского клуба, сообщается на сайте турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча должна была пройти в пятницу в Мытищах. Как отмечается в сообщении, «Милан» попросил отложить игру из-за норм местного законодательства, которое предусматривает применение карантинных мер в отношении команды, в результате чего клуб не смог набрать восемь игроков для внесения в заявки на игру.

Ранее матч пятого раунда Евролиги между петербургским «Зенитом» и «Миланом» был повторно перенесен. Первоначально встреча должна была пройти 22 октября, но была перенесена на 11 ноября из-за коронавируса в «Зените». Во вторник Евролига объявила, что матч перенесен на неопределенную дату из-за коронавируса в итальянской команде.

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