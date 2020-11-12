Матч Евролиги между «Химками» и «Миланом» перенесен из-за коронавируса

Встреча должна была пройти в пятницу в Мытищах. Как отмечается в сообщении, «Милан» попросил отложить игру из-за норм местного законодательства, которое предусматривает применение карантинных мер в отношении команды, в результате чего клуб не смог набрать восемь игроков для внесения в заявки на игру.