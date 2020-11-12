ЦСКА на ровном месте чуть не отдал игру чемпиону Испании. Повезло, «Баскония» простила
Разбазаривание преимущества становится неприятной чертой «армейцев». Нужно
Разбазаривание преимущества становится неприятной чертой «армейцев». Нужно
ЦСКА пропустил болезненный удар от «Химок» в Единой лиге ВТБ. Казалось, что
Вдобавок к травме эмоциональной добавилась ещё и вполне реальная физическая.
Место в стартовой пятёрке автоматически было отдано Дэниэлу Хэкетту. Помогать итальянцу на позиции разыгрывающего должен был дуэт российских молодых игроков Александр Хоменко — Юрий Умрихин.
«Баскония» традиционно агрессивна и физически мощна. В этот раз она приехала в Москву в качестве действующего чемпиона Испании. К титулу привёл хорошо знакомый российскому баскетбольному болельщику Душко Иванович. Черногорский тренер не так давно руководил «Химками». Нельзя и не сказать, что капитаном команды из Витории был Торнике Шенгелия, перешедший летом в ЦСКА.
Понятно, что играть без замен все 40 минут эта пятёрка не смогла бы. В
Иванович решил брать размером. В его рукаве для этого была козырная карта. Да что там карта — картище! Юссуфа Фалль с ростом 221 сантиметр смотрел сверху вниз на каждого из игроков
Преимущество ЦСКА держалось, несмотря на активную и порой идеальную защиту гостей. Всё дело в высоченном проценте реализации дальних бросков. При этом попадали у хозяев всего трое, а главным в этом деле стал Хиллиард. Защитник регулярно наказывал тренера Ивановича за решения страховать трёхсекундную зону от него. Уже по ходу третьей четверти Дэрран побил свой личный рекорд результативности в Евролиге, который был равен 22 очкам. Защитник был настолько уверен в своих силах, что даже заткнул сирену на перерыв после третьего игрового отрезка точным броском со своей половины. Жаль, что судьи не засчитали попадание — чуть раньше закончилось время.
Неожиданным
В последней четверти проснулся Уилл Клайберн. Форварда очень удачно «съедали» двойками, аккуратно выдавливая его в углы площадки. Его дальнее попадание в середине четверти увеличило разницу до двузначной и позволило почувствовать себя увереннее Николе Милутинову, которому
Конечно, игра прошла не без нервов. ЦСКА ни разу не уступал в счёте (как и на прошлой неделе против «Панатинаикоса», когда двузначное преимущество в
Марат Арасланов