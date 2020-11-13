Единая лига ВТБ стала самым результативным баскетбольным турниром Европы

Средняя результативность команд Лиги ВТБ в прошлом сезоне составила 84,9 очка, что является лучшим показателем в Европе, немецкая бундеслига отстает на 0,5 очка. В мире лидером стала лига Австралии (91,7), вторым идет Китай (85,8), НБА в рейтинге не указана.

Среди всех чемпионатов, указанных в отчете FIBA, подмосковные «Химки», набиравшие в среднем 95,2 очка за игру, стали четвертой командой по результативности, после китайского «Гуандун Тайгерс» (100,8), австралийского «Мельбурн Финикс» (95,4) и польского клуба «Зелена-Гура» (95,3 очка в чемпионате Польши), который также является участником Единой лиги ВТБ.

Средний возраст игроков Лиги ВТБ в прошлом сезоне составил 27,3 года, чемпионат поделил четвертое место с лигой Италии. Лига ВТБ стала восьмой по проценту иностранных баскетболистов (48,8%), Испания (70,7%) — первая.