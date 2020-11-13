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13:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Единая лига ВТБ стала самым результативным баскетбольным турниром Европы

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Единая лига ВТБ возглавила список самых результативных европейских баскетбольных чемпионатов по итогам сезона-2019/20, об этом свидетельствуют данные отчета Международной федерации баскетбола (FIBA), опубликованные на сайте Лиги ВТБ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Средняя результативность команд Лиги ВТБ в прошлом сезоне составила 84,9 очка, что является лучшим показателем в Европе, немецкая бундеслига отстает на 0,5 очка. В мире лидером стала лига Австралии (91,7), вторым идет Китай (85,8), НБА в рейтинге не указана.

Среди всех чемпионатов, указанных в отчете FIBA, подмосковные «Химки», набиравшие в среднем 95,2 очка за игру, стали четвертой командой по результативности, после китайского «Гуандун Тайгерс» (100,8), австралийского «Мельбурн Финикс» (95,4) и польского клуба «Зелена-Гура» (95,3 очка в чемпионате Польши), который также является участником Единой лиги ВТБ.

Средний возраст игроков Лиги ВТБ в прошлом сезоне составил 27,3 года, чемпионат поделил четвертое место с лигой Италии. Лига ВТБ стала восьмой по проценту иностранных баскетболистов (48,8%), Испания (70,7%) — первая.

В прошлом сезоне в чемпионате Лиги ВТБ приняли участие игроки из 24 разных стран, это 6-е место в мире и 5-е в Европе. По проценту игроков не старше 21 года Лига ВТБ (10,9%) заняла 12-е место, на первой строчке лига Аргентины (27,7%).

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