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16:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: У Майка Джеймса возник конфликт с Итудисом

Лидер ЦСКА Майк Джеймс повздорил с главным тренером москвичей Димитриссом Итудисом, сообщает Gazzetta.gr.

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Источник: Спорт-Экспресс

У американского игрока случился конфликт с тренером на тренировке. Сообщается, что Джеймс в резкой форме отреагировал на замечания греческого специалиста. Издание отмечает, что ЦСКА выбирает дисциплинарные меры для американца вплоть до расторжения контракта.

Джеймс выступает в составе московского клуба с 2019 года. В нынешнем розыгрыше Евролиги он набирает в среднем 16,4 очка, 5,3 передачи и 2,3 подбора.

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