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09:38 (мск), источник: Sport24

«Зенит» в гостевом матче Евролиги победил АСВЕЛ

В матче регулярного чемпионата Евролиги сезона-2020/21 петербургский Зенит обыграл во Франции АСВЕЛ.

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Встреча, проходившая в Виллербане, завершилась со счетом 66:75⠀(11:12, 10:16, 16:16, 23:17) в пользу российской команды.

Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Уилл Томас, набравший 14 очков. 12 очков на счету у Алекса Пойтресса.

«Зенит», на счету которого три победы в четырех матчах Евролиги, следующую игру проведет 17 ноября против «Химок» на своей площадке.

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