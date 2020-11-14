«Зенит» в гостевом матче Евролиги победил АСВЕЛ
В матче регулярного чемпионата Евролиги сезона-2020/21 петербургский Зенит обыграл во Франции АСВЕЛ.
В матче регулярного чемпионата Евролиги сезона-2020/21 петербургский Зенит обыграл во Франции АСВЕЛ.
Встреча, проходившая в Виллербане, завершилась со счетом 66:75⠀(11:12, 10:16, 16:16, 23:17) в пользу российской команды.
Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Уилл Томас, набравший 14 очков. 12 очков на счету у Алекса Пойтресса.
«Зенит», на счету которого три победы в четырех матчах Евролиги, следующую игру проведет 17 ноября против «Химок» на своей площадке.