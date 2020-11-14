«Зенит» в гостевом матче Евролиги победил АСВЕЛ

Встреча, проходившая в Виллербане, завершилась со счетом 66:75⠀(11:12, 10:16, 16:16, 23:17) в пользу российской команды.

Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Уилл Томас, набравший 14 очков. 12 очков на счету у Алекса Пойтресса.