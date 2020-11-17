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11:02 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» сыграют в гостях у «Хапоэля» в матче Лиги чемпионов

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» сегодня проведут свой третий поединок на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В последнем матче первой половины турнирной дистанции соревнований в группе С подопечные Ростислава Вергуна сыграют в израильском Холоне с местным «Хапоэлем» (начало в 20.30, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»).

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На старте соревнований «драконы» обыграли в Минске французский «Шоле» со счетом 82:75, а затем уступили в Афинах греческому АЕКу с результатом 69:95. Баскетболисты «Хапоэля» сначала проиграли в гостях АЕКу с результатом 96:100, а потом победили на своей арене баскетболистов «Шоле» — 73:63. Положение команд после двух игровых дней: АЕК — 4 очка, «Хапоэль» — 3, «Цмокi-Мiнск» — 3, «Шоле» — 2.

Групповой этап планируется завершить 27 января 2021 года, после чего в плей-офф выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов. Решающий этап чемпионской Лиги — «Финал четырех» — намечено провести 7—9 мая.

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