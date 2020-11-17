Минские «Цмокi» выиграли у «Хапоэля» в баскетбольной Лиге чемпионов

В матче третьего тура группы С подопечные Ростислава Вергуна обыграли в Холоне израильский «Хапоэль» с результатом 79:69 (26:18, 21:14, 16:12, 16:25).

Минчане с первых минут захватили инициативу и ушли на большой перерыв с перевесом в 15 очков. Во второй половине встречи гости продолжали контролировать ход игры и заслуженно победили. Самым результативным в их составе стал латвийский легионер Томс Лейманис, набравший 20 очков.

На старте соревнований «драконы» обыграли в Минске французский «Шоле» со счетом 82:75, а затем уступили в Афинах греческому АЕКу с результатом 69:95.

В другом поединке 3-го тура АЕК с огромным трудом одолел на своей арене баскетболистов «Шоле» — 83:81.

Турнирное положение после первого круга: АЕК — 6 очков, «Цмокi-Мiнск» — 5, «Хапоэль» — 4, «Шоле» — 3.

Свой следующий матч в Лиге чемпионов «Цмокi» проведут 15 декабря на своей площадке против «Хапоэля».