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17 ноября, источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» выиграли у «Хапоэля» в баскетбольной Лиге чемпионов

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победно завершили первый круг группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче третьего тура группы С подопечные Ростислава Вергуна обыграли в Холоне израильский «Хапоэль» с результатом 79:69 (26:18, 21:14, 16:12, 16:25).

Минчане с первых минут захватили инициативу и ушли на большой перерыв с перевесом в 15 очков. Во второй половине встречи гости продолжали контролировать ход игры и заслуженно победили. Самым результативным в их составе стал латвийский легионер Томс Лейманис, набравший 20 очков.

На старте соревнований «драконы» обыграли в Минске французский «Шоле» со счетом 82:75, а затем уступили в Афинах греческому АЕКу с результатом 69:95.

В другом поединке 3-го тура АЕК с огромным трудом одолел на своей арене баскетболистов «Шоле» — 83:81.

Турнирное положение после первого круга: АЕК — 6 очков, «Цмокi-Мiнск» — 5, «Хапоэль» — 4, «Шоле» — 3.

Свой следующий матч в Лиге чемпионов «Цмокi» проведут 15 декабря на своей площадке против «Хапоэля».

До этого у минчан запланировано три встречи в Единой лиге ВТБ. На 6 декабря намечен домашний поединок с московским ЦСКА, 9 декабря игра в Таллинне с местным «Калевом» и 12 декабря снова в Минске с пермским клубом «Парма». На старте «банковского» турнира «Цмокi-Мiнск» победили в Красноярске баскетболистов «Енисея» (86:81), а потом потерпели три поражения подряд: в гостях от «Зенита» из Санкт-Петербурга (73:104) и польского клуба «Зелена Гура» (75:89), а также дома от саратовского «Автодора» (69:86).

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