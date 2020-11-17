ЦСКА продлил победную серию в Евролиге до четырех матчей, обыграв «Жальгирис»

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, в активе которого 27 очков. В составе команды из Каунаса больше всех очков набрал форвард Мариус Григонис (19).

ЦСКА продлил победную серию в очных встречах с «Жальгирисом» до четырех матчей. Эта победа также стала для российской команды четвертой кряду в текущем сезоне Евролиги.

ЦСКА с шестью победами в девяти матчах занимает третье место в турнирной таблице Евролиги. «Жальгирис» потерпел четвертое поражение и идет пятым.