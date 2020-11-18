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21:23 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив-Кубань» победил «Литкабелис» и вышел в топ-16 баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 18 ноября. Российский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» со счетом 94:90 обыграл на своей площадке литовский «Литкабелис» в матче группового этапа Еврокубка. Встреча прошла в Краснодаре в присутствии 971 зрителя.

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий гостей Маргирис Нормантас, в активе которого 23 очка. В составе команды из Краснодара больше всех очков набрал форвард Миндаугас Кузминскас (20).

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«Локомотив-Кубань» располагается на второй строчке в турнирной таблице группы С, одержав шесть побед в восьми матчах. Краснодарский клуб стал недосягаем для занимающего пятое место с пятью поражениями в шести встречах «Литкабелиса» и обеспечил себе участие в топ-16.

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В следующем туре железнодорожники 9 декабря сыграют в гостях с «Андоррой», выступающей в чемпионате Испании. «Литкабелис» встретится 20 ноября с итальянской «Болоньей».

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