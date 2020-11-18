«Локомотив-Кубань» победил «Литкабелис» и вышел в топ-16 баскетбольного Еврокубка

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий гостей Маргирис Нормантас, в активе которого 23 очка. В составе команды из Краснодара больше всех очков набрал форвард Миндаугас Кузминскас (20).

«Локомотив-Кубань» располагается на второй строчке в турнирной таблице группы С, одержав шесть побед в восьми матчах. Краснодарский клуб стал недосягаем для занимающего пятое место с пятью поражениями в шести встречах «Литкабелиса» и обеспечил себе участие в топ-16.