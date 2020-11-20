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01:10 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в седьмой раз подряд обыграл «Баварию» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 20 ноября. Российский баскетбольный клуб ЦСКА победил в гостях германскую «Баварию» со счетом 89:81 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на арене «Ауди Доум» в Мюнхене.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Больше всех очков в матче набрал баскетболист армейцев Майк Джеймс (25). Его партнер по команде Никола Милутинов оформил дабл-дабл — 18 очков, 12 подборов. В составе хозяев самым результативным стал Уэйд Болдуин (19 очков).

Команды провели седьмой матч между собой в Евролиге, во всех встречах сильнее был ЦСКА.

Армейцы одержали пятую победу кряду в Евролиге и занимают третью строчку в таблице. В активе команды семь побед в 10 матчах. Мюнхенцы с аналогичной статистикой идут вторыми, опережая московский клуб по дополнительным показателям.

В следующем матче ЦСКА примет 26 ноября испанский «Реал», «Бавария» на следующий день встретится на выезде с греческим «Панатинаикосом».

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