ЦСКА в седьмой раз подряд обыграл «Баварию» в матче баскетбольной Евролиги

Больше всех очков в матче набрал баскетболист армейцев Майк Джеймс (25). Его партнер по команде Никола Милутинов оформил дабл-дабл — 18 очков, 12 подборов. В составе хозяев самым результативным стал Уэйд Болдуин (19 очков).

Команды провели седьмой матч между собой в Евролиге, во всех встречах сильнее был ЦСКА.

Армейцы одержали пятую победу кряду в Евролиге и занимают третью строчку в таблице. В активе команды семь побед в 10 матчах. Мюнхенцы с аналогичной статистикой идут вторыми, опережая московский клуб по дополнительным показателям.