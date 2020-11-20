Разыгрывающий Джордан Теодор вернулся в УНИКС
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Американский разыгрывающий Джордан Теодор подписал контракт с УНИКСом, сообщается на сайте казанского баскетбольного клуба.
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Американский разыгрывающий Джордан Теодор подписал контракт с УНИКСом, сообщается на сайте казанского баскетбольного клуба.
Теодор выступал за УНИКС в минувшем сезоне и в июле покинул казанский клуб. Новый контракт с 30-летним игроком рассчитан до конца текущего сезона.
Баскетболист в прошлом сезоне принял участие в шести матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, а его средняя результативность составила 10,3 очка, 4,5 подбора и 7,7 передачи.