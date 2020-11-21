«Зенит» в гостях обыграл «Альбу» в матче баскетбольной Евролиги
ТАСС, 20 ноября. Российский баскетбольный клуб «Зенит» победил германскую «Альбу» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 73:66.
ТАСС, 20 ноября. Российский баскетбольный клуб «Зенит» победил германскую «Альбу» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 73:66.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Зенита» Уилл Томас, набравший 17 очков. В составе «Альбы»
«Зенит» с четырьмя победами в шести матчах идет на девятом месте в турнирной таблице, ряд матчей команды были перенесены
В следующем матче «Зенит» 23 ноября сыграет в гостях с испанской «Басконией». «Альба» примет 26 ноября российские «Химки».