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00:16 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» в гостях обыграл «Альбу» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 20 ноября. Российский баскетбольный клуб «Зенит» победил германскую «Альбу» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 73:66.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал форвард «Зенита» Уилл Томас, набравший 17 очков. В составе «Альбы» дабл-дабл (15 очков + 10 подборов) сделал центровой Бен Ламмерс.

«Зенит» с четырьмя победами в шести матчах идет на девятом месте в турнирной таблице, ряд матчей команды были перенесены из-за вспышки коронавируса. «Альба» занимает 16-ю строчку, имея на счету две победы в восьми встречах.

В следующем матче «Зенит» 23 ноября сыграет в гостях с испанской «Басконией». «Альба» примет 26 ноября российские «Химки».

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