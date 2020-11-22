Баскетболисты УНИКСа обыграли «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС в Казани победил со счетом 83:76 (25:17, 16:17, 18:20, 24:22). Самым результативным игроком матча стал защитник УНИКСа Айзея Кэнэн, который набрал 21 очко. УНИКС одержал третью победу в пяти матчах турнира, у «Химок» 3 победы и 5 поражений.