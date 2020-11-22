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15:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты УНИКСа обыграли «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

КАЗАНЬ, 22 ноя — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа выиграли у подмосковных «Химок» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ.

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УНИКС в Казани победил со счетом 83:76 (25:17, 16:17, 18:20, 24:22). Самым результативным игроком матча стал защитник УНИКСа Айзея Кэнэн, который набрал 21 очко. УНИКС одержал третью победу в пяти матчах турнира, у «Химок» 3 победы и 5 поражений.

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Следующий матч в Единой лиге ВТБ команды проведут после паузы на отборочные игры сборных на чемпионат Европы. УНИКС сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 6 декабря, а «Химки» 26 декабря примут «Зелена-Гуру».

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