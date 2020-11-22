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15:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Прифтис: Холланд выбыл на месяц из-за травмы

КАЗАНЬ, 22 ноя — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболист УНИКСа Джон Холланд из-за травмы пропустит месяц, заявил главный тренер казанского клуба Димитрис Прифтис.

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Источник: РИА "Новости"

УНИКС в воскресенье обыграл подмосковные «Химки» со счетом 83:76 в матче чемпионата Единой лиги ВТБ. Холланд пропустил эту игру.

«Холланд и в прошлом матче с “Бургом” в Кубке Европы играл с травмой. И, к сожалению, усугубил повреждение. Он пропустит больше месяца. Павел Сергеев завершает восстановление, я не хотел задействовать его сегодня. Окаро Уайт вернулся в США по личным причинам. Он вернется после перерыва в чемпионате. Артему Клименко немного не повезло на разминке. Он потянул мышцу и не смог нам помочь сегодня. Пришлось корректировать состав на ходу», — сказал Прифтис журналистам.

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