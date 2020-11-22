«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» на выезде победили красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» на выезде победили красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Воскресная встреча в Красноярске завершилась со счетом 106:79 (28:24, 23:22, 19:17, 36:16). В составе гостей
«Локомотив-Кубань» одержал шестую победу при двух поражениях, «Енисей» потерпел пятое поражение в шести играх.