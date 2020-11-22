«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Воскресная встреча в Красноярске завершилась со счетом 106:79 (28:24, 23:22, 19:17, 36:16). В составе гостей дабл-дабл сделал Алан Уильямс (24 очка, 13 подборов), его партнер по команде Джордан Кроуфорд заработал 22 очка. У хозяев дабл-дабл оформил Дастин Хог (15 очков, 11 подборов), столько же очков набрал его одноклубник Лейтон Хэммондс.