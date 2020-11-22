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19:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА победил «Парму» в матче Лиги ВТБ с разницей в 34 очка

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА в гостях разгромили пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Воскресная встреча в Перми завершилась со счетом 95:61 (24:16, 26:15, 18:9, 27:21). В составе гостей самым результативным стал Майк Джеймс (16 очков), у хозяев площадки столько же очков набрал Адас Юшкявичюс.

ЦСКА в следующем матче турнира сыграет на выезде с белорусским «Цмоки-Минском» 6 декабря. «Парма», потерпевшая третье поражение подряд, днем ранее примет краснодарский «Локомотив-Кубань».

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