ЦСКА победил «Парму» в матче Лиги ВТБ с разницей в 34 очка

Воскресная встреча в Перми завершилась со счетом 95:61 (24:16, 26:15, 18:9, 27:21). В составе гостей самым результативным стал Майк Джеймс (16 очков), у хозяев площадки столько же очков набрал Адас Юшкявичюс.