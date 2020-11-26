ЦСКА победил «Реал» и продлил серию до шести побед подряд в баскетбольной Евролиге

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 28 очков. У «Реала» больше всего очков набрал Трей Томпкинс (15).
ЦСКА одержал шестую победу подряд в Евролиге, в последний раз московский клуб проигрывал 22 октября, уступив тогда в овертайме гостевого матча сербской «Црвене Звезде». «Реал» не смог продлить победную серию, которая насчитывала пять матчей.
ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице Евролиги, одержав восьмую победу при трех поражениях. «Реал» идет пятым с шестью победами и пятью поражениями.
В следующем матче ЦСКА 3 декабря на домашнем паркете сыграет с греческим «Олимпиакосом», «Реал» днем позднее дома встретится с французским «Вийёрбаном».