Баскетболист ЦСКА Майк Джеймс признан самым ценным игроком Евролиги в ноябре

Джеймс стал самым результативным игроком месяца. Вместе с ним армейцы в ноябре одержали победы во всех четырех матчах. На счету баскетболиста в среднем 22,5 очка и 3,3 передачи. В настоящее время он является лучшим бомбардиром Евролиги, набирая в среднем 19,5 очка за матч.