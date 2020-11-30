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30 ноября, источник: ТАСС

Баскетболист ЦСКА Майк Джеймс признан самым ценным игроком Евролиги в ноябре

ТАСС, 30 ноября. Руководство Евролиги признало баскетболиста российского ЦСКА Майка Джеймса самым ценным игроком ноября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Джеймс стал самым результативным игроком месяца. Вместе с ним армейцы в ноябре одержали победы во всех четырех матчах. На счету баскетболиста в среднем 22,5 очка и 3,3 передачи. В настоящее время он является лучшим бомбардиром Евролиги, набирая в среднем 19,5 очка за матч.

Во время загрузки произошла ошибка.

Джеймс во второй раз в карьере стал самым ценным игроком месяца.

По итогам 11 игр армейцы занимают вторую строчку таблицы чемпионата с восемью победами в активе.

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