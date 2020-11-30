Баскетболист ЦСКА Майк Джеймс признан самым ценным игроком Евролиги в ноябре
ТАСС, 30 ноября. Руководство Евролиги признало баскетболиста российского ЦСКА Майка Джеймса самым ценным игроком ноября. Об этом сообщает
ТАСС, 30 ноября. Руководство Евролиги признало баскетболиста российского ЦСКА Майка Джеймса самым ценным игроком ноября. Об этом сообщает
Джеймс стал самым результативным игроком месяца. Вместе с ним армейцы в ноябре одержали победы во всех четырех матчах. На счету баскетболиста в среднем 22,5 очка и 3,3 передачи. В настоящее время он является лучшим бомбардиром Евролиги, набирая в среднем 19,5 очка за матч.
Джеймс во второй раз в карьере стал самым ценным игроком месяца.
По итогам 11 игр армейцы занимают вторую строчку таблицы чемпионата с восемью победами в активе.