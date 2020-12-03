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3 декабря, источник: ТАСС

«Зенит» уступил «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги, несмотря на рывок 18:0

ТАСС, 3 декабря. Российский баскетбольный клуб «Зенит» уступил турецкому «Фенербахче» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 65:73.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В третьей четверти при счете 47:32 в пользу гостей «Зенит» совершил рывок 18:0 и вышел вперед. Самым результативным игроком матча стал форвард «Фенербахче» Ян Веселы, в активе которого 17 очков. В составе «Зенита» больше всех очков набрал защитник Кевин Пангос — 16.

«Зенит» с шестью победами в девяти играх идет на шестом месте в турнирной таблице, несколько матчей команды были перенесены из-за вспышки коронавируса. «Фенербахче» занимает 12-ю строчку, имея на счету пять побед в 12 встречах.

В следующем матче «Зенит» 8 декабря примет испанскую «Валенсию». «Фенербахче» 10 декабря на выезде сыграет с германской «Альбой».

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