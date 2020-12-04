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12:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч Единой лиги ВТБ «Зенит» — УНИКС пройдет со зрителями

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и казанским УНИКСом в Санкт-Петербурге пройдет со зрителями, сообщается на сайте баскетбольного клуба из Северной столицы.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» примет УНИКС в воскресенье. Отмечается, что трибуны домашней арены «сине-бело-голубых» смогут и дальше принимать болельщиков, только если будут соблюдаться меры безопасности в условиях пандемии коронавируса.

Ранее петербургский клуб объявил, что домашний матч с турецким «Фенербахче» (поражение «Зенита» — 65:73) в рамках регулярного чемпионата Евролиги 3 декабря пройдет в присутствии зрителей, несмотря на ограничения, введенные в городе в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Максимально разрешенная заполняемость арены на том матче составляла 30%. Арену вместимостью 7120 человек посетили 1317 зрителей.

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