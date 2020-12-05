«Химки» проиграли «Баварии» в матче Евролиги
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» проиграли мюнхенской «Баварии» в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» проиграли мюнхенской «Баварии» в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Игра в Мюнхене завершилась победой хозяев паркета со счетом 80:77 (15:22, 28:18, 21:24, 16:13). Самым результативным в составе «Химок» стал Алексей Швед, в активе которого 20 очков, 8 подборов и 9 передач. Еще 18 очков набрал Грег Монро. У «Баварии» 19 очков на счету Уэйда Болдуина.
Для «Химок» это поражение стало третьим подряд и девятым в одиннадцати встречах.
Следующий матч «Химки» проведут 11 декабря дома с московским ЦСКА. «Бавария» в этот же день примет французский АСВЕЛ.
Результаты других матчей 12-го тура: