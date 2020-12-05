«Химки» проиграли «Баварии» в матче Евролиги

Игра в Мюнхене завершилась победой хозяев паркета со счетом 80:77 (15:22, 28:18, 21:24, 16:13). Самым результативным в составе «Химок» стал Алексей Швед, в активе которого 20 очков, 8 подборов и 9 передач. Еще 18 очков набрал Грег Монро. У «Баварии» 19 очков на счету Уэйда Болдуина.