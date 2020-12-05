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00:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» проиграли «Баварии» в матче Евролиги

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» проиграли мюнхенской «Баварии» в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра в Мюнхене завершилась победой хозяев паркета со счетом 80:77 (15:22, 28:18, 21:24, 16:13). Самым результативным в составе «Химок» стал Алексей Швед, в активе которого 20 очков, 8 подборов и 9 передач. Еще 18 очков набрал Грег Монро. У «Баварии» 19 очков на счету Уэйда Болдуина.

Для «Химок» это поражение стало третьим подряд и девятым в одиннадцати встречах.

Следующий матч «Химки» проведут 11 декабря дома с московским ЦСКА. «Бавария» в этот же день примет французский АСВЕЛ.

Результаты других матчей 12-го тура:

  • «Анадолу Эфес» (Турция) — «Баскония» (Испания) — 59:77 (20:17, 17:25, 13:21, 9:14),
  • «Жальгирис» — «Барселона» — 62:73 (14:17, 19:22, 15:16, 14:18).
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