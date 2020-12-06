Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли ЦСКА в Единой лиге ВТБ

В домашнем поединке с действующим победителем «банковского» турнира московским ЦСКА подопечные Ростислава Вергуна до середины третьей четверти ни в чем не уступали соперникам. Однако затем игра у минчан абсолютно разладилась и в итоге они проиграли с разницей в 27 очков — 60:87 (23:27, 24:19, 4:23, 9:18). Самым результативным в составе проигравших стал Максим Салаш, набравший 22 очка.

До этого минские «драконы» победили в Красноярске местный «Енисей» — 86:81, затем потерпели два поражения в гостях — в Санкт-Петербурге от «Зенита» со счетом 73:104 и польского клуба «Зелена Гура» — 75:89, а потом проиграли в стартовом домашнем матче саратовскому «Автодору» со счетом 69:86.