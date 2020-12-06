Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал
Эльче
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-04
Байер
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кротоне
Наполи
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
20
Футбол. Зарубежный
22:15
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Метц
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:00
Реймс
Ницца
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Химки
22
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Бетис
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Штутгарт
12
Футбол. Зарубежный
17:15
Шеффилд Юнайтед
Лестер
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Лорьян
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Брест
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Сент-Этьен
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Страсбур
04
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма
Беневенто
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Сассуоло
00
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Автомобилист
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Авангард
Б
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Арсенал Т
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Гранада
Уэска
33
Футбол. Зарубежный
15:00
Лилль
Монако
21
Футбол. Зарубежный
15:00
Вест Бромвич Альбион
Кристал Пэлас
15
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона
Кальяри
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
Уфа
01
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Витязь
Б
32
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Локомотив
ОТ
34
Все события
Фоторепортажи
15Россия без побед: ЦСКА не смог обыграть «Фейеноорд»
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
18:57 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли ЦСКА в Единой лиге ВТБ

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели четвертое поражение в матчах нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В домашнем поединке с действующим победителем «банковского» турнира московским ЦСКА подопечные Ростислава Вергуна до середины третьей четверти ни в чем не уступали соперникам. Однако затем игра у минчан абсолютно разладилась и в итоге они проиграли с разницей в 27 очков — 60:87 (23:27, 24:19, 4:23, 9:18). Самым результативным в составе проигравших стал Максим Салаш, набравший 22 очка.

До этого минские «драконы» победили в Красноярске местный «Енисей» — 86:81, затем потерпели два поражения в гостях — в Санкт-Петербурге от «Зенита» со счетом 73:104 и польского клуба «Зелена Гура» — 75:89, а потом проиграли в стартовом домашнем матче саратовскому «Автодору» со счетом 69:86.

Турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляет «Зенит» из Санкт-Петербурга, победивший во всех шести проведенных матчах. Столько же побед у ЦСКА после восьми встреч и краснодарского клуба «Локомотив-Кубань», который провел девять игр. Сегодня «Зенит» принимает на своей арене казанский УНИКС, который выиграл три из пяти поединков. В Красноярске баскетболисты «Енисея» проиграли «Зеленой Гуре» со счетом 73:94.

 Гороскоп на май 2020
Щенок в Великобритании случайно поджег дом хозяев
Валиева победила на этапе КР с результатом выше мирового рекорда
Норвежка выиграла пасьют на втором этапе Кубка мира по биатлону
Прокурор: Врачи не давали Марадоне лекарства для лечения сердца
«Динамо» поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ
В «Уфе» назвали причину отсутствия тренера в матче с «Ростовом»
«Сампдория» — «Милан»: смотри все матчи Серии А в прямом эфире
«Уфа» без Рахимова обыграла «Ростов» в гостевом матче РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь