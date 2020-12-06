Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли ЦСКА в Единой лиге ВТБ
6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели четвертое поражение в матчах нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели четвертое поражение в матчах нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В домашнем поединке с действующим победителем «банковского» турнира московским ЦСКА подопечные Ростислава Вергуна до середины третьей четверти ни в чем не уступали соперникам. Однако затем игра у минчан абсолютно разладилась и в итоге они проиграли с разницей в 27 очков — 60:87 (23:27, 24:19, 4:23, 9:18). Самым результативным в составе проигравших стал Максим Салаш, набравший 22 очка.
До этого минские «драконы» победили в Красноярске местный «Енисей» — 86:81, затем потерпели два поражения в гостях — в
Турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляет «Зенит» из