«Химки» потерпели четвертое подряд поражение в Евролиге, уступив «Милану»
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» на своем паркете проиграли итальянскому «Милану» в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» на своем паркете проиграли итальянскому «Милану» в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.
Игра, прошедшая в Мытищах, завершилась победой «Милана» со счетом 102:93 (28:20, 26:27, 18:21, 30:25). Самым результативным в составе итальянской команды стал Шевон Шилдс, набравший 26 очков. У «Химок» 20 очков набрал Йонас Жеребко, а Алексей Швед сделал
Встреча между «Химками» и «Миланом» изначально должна была состояться 13 ноября, но была перенесена по просьбе итальянского клуба. «Милан» попросил отложить игру