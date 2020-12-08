«Химки» потерпели четвертое подряд поражение в Евролиге, уступив «Милану»

Игра, прошедшая в Мытищах, завершилась победой «Милана» со счетом 102:93 (28:20, 26:27, 18:21, 30:25). Самым результативным в составе итальянской команды стал Шевон Шилдс, набравший 26 очков. У «Химок» 20 очков набрал Йонас Жеребко, а Алексей Швед сделал дабл-дабл из 13 очков и 13 передач.

Встреча между «Химками» и «Миланом» изначально должна была состояться 13 ноября, но была перенесена по просьбе итальянского клуба. «Милан» попросил отложить игру из-за норм местного законодательства, которое предусматривает применение карантинных мер в отношении команды, в результате чего клуб не смог набрать восемь игроков для внесения в заявки на игру.