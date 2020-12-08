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20:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» потерпели четвертое подряд поражение в Евролиге, уступив «Милану»

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» на своем паркете проиграли итальянскому «Милану» в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра, прошедшая в Мытищах, завершилась победой «Милана» со счетом 102:93 (28:20, 26:27, 18:21, 30:25). Самым результативным в составе итальянской команды стал Шевон Шилдс, набравший 26 очков. У «Химок» 20 очков набрал Йонас Жеребко, а Алексей Швед сделал дабл-дабл из 13 очков и 13 передач.

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Встреча между «Химками» и «Миланом» изначально должна была состояться 13 ноября, но была перенесена по просьбе итальянского клуба. «Милан» попросил отложить игру из-за норм местного законодательства, которое предусматривает применение карантинных мер в отношении команды, в результате чего клуб не смог набрать восемь игроков для внесения в заявки на игру.

«Химки» потерпели четвертое поражение подряд и следующий матч турнира проведут 11 декабря дома против ЦСКА.
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