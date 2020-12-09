Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Калеву» в Единой лиге ВТБ
9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» уступили эстонскому «Калеву» в гостевом поединке Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» уступили эстонскому «Калеву» в гостевом поединке Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Игра в Таллинне прошла в упорной борьбе, но в концовке хозяева все же сумели дожать гостей, выиграв с перевесом в шесть очков — 88:82 (20:15, 23:27, 16:26, 29:14). Самым результативным в составе минчан стал Максим Салаш, набравший 19 очков.
В нынешнем сезоне минские «драконы» победили в Красноярске местный «Енисей» — 86:81, затем потерпели два поражения в гостях — в
Свой следующий поединок «банковского» турнира «Цмокi-Мiнск» проведут на своей арене 12 декабря против пермского клуба «Парма». В этом сезоне пермская команда одержала три виктории и столько же раз потерпела поражение.
Турнирную таблицу возглавляют баскетболисты «Зенита», у которых семь побед в семи проведенных матчах, столько же у баскетболистов ЦСКА, которые сыграли на два поединка больше. Краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» выиграл шесть из девяти встреч.