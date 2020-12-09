Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Калеву» в Единой лиге ВТБ

Игра в Таллинне прошла в упорной борьбе, но в концовке хозяева все же сумели дожать гостей, выиграв с перевесом в шесть очков — 88:82 (20:15, 23:27, 16:26, 29:14). Самым результативным в составе минчан стал Максим Салаш, набравший 19 очков.

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В нынешнем сезоне минские «драконы» победили в Красноярске местный «Енисей» — 86:81, затем потерпели два поражения в гостях — в Санкт-Петербурге от «Зенита» со счетом 73:104 и польского клуба «Зелена Гура» — 75:89, потом проиграли в двух домашних матчах саратовскому «Автодору» — 69:86 и московскому ЦСКА — 60:87.

Свой следующий поединок «банковского» турнира «Цмокi-Мiнск» проведут на своей арене 12 декабря против пермского клуба «Парма». В этом сезоне пермская команда одержала три виктории и столько же раз потерпела поражение.