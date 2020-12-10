«Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» в матче Кубка Европы
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Андоррой» в выездном матче группового этапа Кубка Европы.
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Андоррой» в выездном матче группового этапа Кубка Европы.
Встреча группы С, прошедшая в среду, завершилась со счетом 106:100 (26:30, 30:24, 28:27, 22:19) в пользу «Локомотива-Кубани», в составе которого Кевин Херви оформил
«Локомотив-Кубань» одержал семь побед в девяти матчах и ранее обеспечил себе место в топ-16 Кубка Европы. Российская команда в заключительном матче группового этапа примет «Монако» 16 декабря.