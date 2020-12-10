«Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» в матче Кубка Европы

Встреча группы С, прошедшая в среду, завершилась со счетом 106:100 (26:30, 30:24, 28:27, 22:19) в пользу «Локомотива-Кубани», в составе которого Кевин Херви оформил дабл-дабл (23 очка и 13 подборов), Джордан Кроуфорд набрал 23 очка. У проигравших самым результативным стал Хаукур Палссон (21 очко), Бабатунде Олумуйива сделал дабл-дабл (10 очков+10 подборов).