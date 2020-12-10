Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард
ЦСКА
13
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Автомобилист
Футбол. Еврокубки
20:55
Янг Бойз
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА Сф
Рома
Футбол. Еврокубки
20:55
Дандолк
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Мольде
Футбол. Еврокубки
20:55
Байер
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
20:55
Хапоэль Беэр-Шева
Ницца
Футбол. Еврокубки
20:55
Стандард Л
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:55
Лех
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:55
ПСВ
Омония
Футбол. Еврокубки
20:55
ПАОК
Гранада
Футбол. Еврокубки
20:55
Наполи
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
20:55
Риека
АЗ
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсбергер
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
АЕК
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Лилль
Футбол. Еврокубки
23:00
Спарта П
Милан
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Тель-Авив
Сивасспор
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Антверпен
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
23:00
Хоффенхайм
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Слован Л
Црвена Звезда
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Витязь
31
Все события
Фоторепортажи
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
21Мир прощается с Диего Марадоной
17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лига ВТБ начала расследование на предмет возможной договорной игры

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Единая лига ВТБ проводит расследование на предмет возможного противоправного влиянии игроков московской команды «Руна-2» на результат одного из матчей клуба в рамках первенства России по баскетболу среди юниоров до 21 года в сезоне-2020/21, сообщается на сайте Лиги ВТБ.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, по итогам расследования будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

«Лига ВТБ будет наказывать игроков и других лиц, имеющих причастность к чемпионату, которые замешаны в беттинговых (связанных с игрой на ставках — ред.) махинациях и других противоправных влияниях на результат своих матчей. Игроки должны понимать, что помимо дисквалификации подобные действия также выходят за рамки спортивного регламента, и за это предусмотрена уголовная ответственность согласно законодательству РФ», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

«Каждый подобный случай беттинговых махинаций будет внимательно изучаться Лигой ВТБ и расследоваться. К сожалению, это очень актуальная проблема в современном спорте», — добавила Корстин.

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич подчеркнул, что клуб «не потерпит таких действий и игроков в команде».

«Клуб имеет жесткую позицию относительно беттинговых махинаций и игр на тотализаторе. Все нарушители будут строго наказаны. Надеемся, что и другие клубы будут внимательно относиться к происходящему. Пусть эта ситуация даст понимание, что в нашем клубе такие действия непозволительны», — заявил он.

 Загитова показала совместный танец с Бузовой
Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Стыда нет, результата — тоже. Как «Локомотив» проиграл «Баварии»
Президент «ПСЖ» прокомментировал информацию о переходе Месси
Определились соперники молодежной сборной России на Евро-2021
Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге ФИФА
Умер легендарный чемпион мира по футболу 1982 года
Формула-1 выпустила заявление по поводу скандала с россиянином
Вратарь «Шахтера» номинирован на звание игрока недели в ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь