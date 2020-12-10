Лига ВТБ начала расследование на предмет возможной договорной игры

Как отмечается в сообщении, по итогам расследования будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

«Лига ВТБ будет наказывать игроков и других лиц, имеющих причастность к чемпионату, которые замешаны в беттинговых (связанных с игрой на ставках — ред.) махинациях и других противоправных влияниях на результат своих матчей. Игроки должны понимать, что помимо дисквалификации подобные действия также выходят за рамки спортивного регламента, и за это предусмотрена уголовная ответственность согласно законодательству РФ», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

«Каждый подобный случай беттинговых махинаций будет внимательно изучаться Лигой ВТБ и расследоваться. К сожалению, это очень актуальная проблема в современном спорте», — добавила Корстин.

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич подчеркнул, что клуб «не потерпит таких действий и игроков в команде».