«Зенит» уступил «Реалу» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в столице Испании в четверг, завершилась со счетом 79:72 (24:21, 12:10, 23:11, 20:30) в пользу хозяев.

У «Зенита» 15 очков набрал Остин Холлинз, по 12 баллов на счету Кейси Риверса и Кевина Пангоса. У «Реала» 16 очков набрал Альберто Абальде, а Уолтер Таварес оформил дабл-дабл (11 очков + 13 подборов).