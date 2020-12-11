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01:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» уступил «Реалу» в матче Евролиги

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Баскетболисты петербургского «Зенита» уступили на выезде мадридскому «Реалу» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в столице Испании в четверг, завершилась со счетом 79:72 (24:21, 12:10, 23:11, 20:30) в пользу хозяев.

У «Зенита» 15 очков набрал Остин Холлинз, по 12 баллов на счету Кейси Риверса и Кевина Пангоса. У «Реала» 16 очков набрал Альберто Абальде, а Уолтер Таварес оформил дабл-дабл (11 очков + 13 подборов).

Результаты других матчей дня:

  • «Црвена Звезда» (Сербия) — «Олимпиакос» (Греция) — 79:81,
  • «Альба» (Германия) — «Фенербахче» (Турция) — 89:63,
  • «Баскония» (Испания) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 63:67,
  • «Валенсия» (Испания) — «Анадолу Эфес» (Турция) — 76:74.
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