ЦСКА победил «Химки» и вышел в лидеры Евролиги

Игра в Мытищах завершилась победой ЦСКА со счетом 96:87 (25:22, 27:21, 25:26, 19:18). Самым результативным в составе ЦСКА стал Майк Джеймс, которому не хватило одного подбора до трипл-дабла (36 очков, 9 подборов, 10 передач). Джеймс завершил матч с показателем полезности 51, что стало его личным рекордом в Евролиге, а также клубным рекордом. В 2005 году Дэвид Андерсен завершил матч Евролиги с показателем полезности 45. У «Химок» 26 очков, 3 подбора и 6 передач на счету Алексея Шведа.