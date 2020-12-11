ЦСКА победил «Химки» и вышел в лидеры Евролиги
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли «Химки» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги и вышли на чистое первое место.
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли «Химки» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги и вышли на чистое первое место.
Игра в Мытищах завершилась победой ЦСКА со счетом 96:87 (25:22, 27:21, 25:26, 19:18). Самым результативным в составе ЦСКА стал Майк Джеймс, которому не хватило одного подбора до
В 14-м туре армейцы 15 декабря примут турецкий «Анадолу Эфес».
«Химки» потерпели пятое поражение подряд и в следующем туре 16 декабря сыграют на выезде с «Барселоной».