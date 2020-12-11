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11 декабря, источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА победил «Химки» и вышел в лидеры Евролиги

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли «Химки» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги и вышли на чистое первое место.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра в Мытищах завершилась победой ЦСКА со счетом 96:87 (25:22, 27:21, 25:26, 19:18). Самым результативным в составе ЦСКА стал Майк Джеймс, которому не хватило одного подбора до трипл-дабла (36 очков, 9 подборов, 10 передач). Джеймс завершил матч с показателем полезности 51, что стало его личным рекордом в Евролиге, а также клубным рекордом. В 2005 году Дэвид Андерсен завершил матч Евролиги с показателем полезности 45. У «Химок» 26 очков, 3 подбора и 6 передач на счету Алексея Шведа.

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ЦСКА выиграл восьмой матч подряд в Евролиге и вышел на первое место в регулярном чемпионате как минимум до матча с участием испанской «Барселоны», которая примет итальянский «Милан» позднее в пятницу.

В 14-м туре армейцы 15 декабря примут турецкий «Анадолу Эфес».

«Химки» потерпели пятое поражение подряд и в следующем туре 16 декабря сыграют на выезде с «Барселоной».

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