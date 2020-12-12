«Барселона» победила «Милан» в матче Евролиги
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Баскетболисты «Барселоны» одержали победу над итальянским «Миланом» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Баскетболисты «Барселоны» одержали победу над итальянским «Миланом» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча в Барселоне завершилась со счетом 87:71 (23:15, 16:28, 21:18, 27:10). В составе победителей самым результативным стал Брэндон Дэвис (21 очко), его партнер по команде Никола Миротич сделал
«Барселона» в следующем матче 16 декабря примет подмосковные «Химки», «Милан» днем ранее сыграет в гостях с турецким «Фенербахче».
Результаты других матчей дня:
«Панатинаикос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва) — 69:81,
«Бавария» (Германия) — АСВЕЛ (Франция) — 76:62.