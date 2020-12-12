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09:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» победила «Милан» в матче Евролиги

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Баскетболисты «Барселоны» одержали победу над итальянским «Миланом» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 87:71 (23:15, 16:28, 21:18, 27:10). В составе победителей самым результативным стал Брэндон Дэвис (21 очко), его партнер по команде Никола Миротич сделал дабл-дабл (19 очков и 10 подборов). У гостей 23 очка набрал Малкольм Дилейни.

«Барселона» в следующем матче 16 декабря примет подмосковные «Химки», «Милан» днем ранее сыграет в гостях с турецким «Фенербахче».

Результаты других матчей дня:

«Панатинаикос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва) — 69:81,

«Бавария» (Германия) — АСВЕЛ (Франция) — 76:62.

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