«Барселона» победила «Милан» в матче Евролиги

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 87:71 (23:15, 16:28, 21:18, 27:10). В составе победителей самым результативным стал Брэндон Дэвис (21 очко), его партнер по команде Никола Миротич сделал дабл-дабл (19 очков и 10 подборов). У гостей 23 очка набрал Малкольм Дилейни.