Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Парме» в Единой лиге ВТБ
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» неудачно провели очередной матч Единой лиги ВТБ, потерпев седьмое поражение подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» неудачно провели очередной матч Единой лиги ВТБ, потерпев седьмое поражение подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На площадке минского «Фалькон Клуба» подопечные Ростислава Вергуна проиграли пермской «Парме» со результатом 65:78. Лишь в самом дебюте хозяева вышли вперед, а затем гости полностью доминировали, не позволив минчанам ни разу повести в счете. Самым результативным в составе чемпионов Беларуси оказался Роберт Лоури, в активе которого 14 очков.
В нынешнем сезоне минские «драконы» победили в Красноярске местный «Енисей» — 86:81, затем потерпели два поражения в гостях — в
Турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляют баскетболисты «Зенита», у которых семь побед в семи проведенных матчах, столько же у баскетболистов ЦСКА, которые сыграли на два поединка больше. Краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» выиграл шесть из девяти встреч.