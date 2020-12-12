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17:46 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Парме» в Единой лиге ВТБ

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» неудачно провели очередной матч Единой лиги ВТБ, потерпев седьмое поражение подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На площадке минского «Фалькон Клуба» подопечные Ростислава Вергуна проиграли пермской «Парме» со результатом 65:78. Лишь в самом дебюте хозяева вышли вперед, а затем гости полностью доминировали, не позволив минчанам ни разу повести в счете. Самым результативным в составе чемпионов Беларуси оказался Роберт Лоури, в активе которого 14 очков.

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В нынешнем сезоне минские «драконы» победили в Красноярске местный «Енисей» — 86:81, затем потерпели два поражения в гостях — в Санкт-Петербурге от «Зенита» со счетом 73:104 и польского клуба «Зелена Гура» — 75:89, потом проиграли в двух домашних матчах саратовскому «Автодору» (69:86) и московскому ЦСКА (60:87), а в предыдущем туре уступили в Таллинне эстонскому «Калеву» — 82:88.

Турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляют баскетболисты «Зенита», у которых семь побед в семи проведенных матчах, столько же у баскетболистов ЦСКА, которые сыграли на два поединка больше. Краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» выиграл шесть из девяти встреч.

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