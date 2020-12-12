Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Парме» в Единой лиге ВТБ

На площадке минского «Фалькон Клуба» подопечные Ростислава Вергуна проиграли пермской «Парме» со результатом 65:78. Лишь в самом дебюте хозяева вышли вперед, а затем гости полностью доминировали, не позволив минчанам ни разу повести в счете. Самым результативным в составе чемпионов Беларуси оказался Роберт Лоури, в активе которого 14 очков.

В нынешнем сезоне минские «драконы» победили в Красноярске местный «Енисей» — 86:81, затем потерпели два поражения в гостях — в Санкт-Петербурге от «Зенита» со счетом 73:104 и польского клуба «Зелена Гура» — 75:89, потом проиграли в двух домашних матчах саратовскому «Автодору» (69:86) и московскому ЦСКА (60:87), а в предыдущем туре уступили в Таллинне эстонскому «Калеву» — 82:88.