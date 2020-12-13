«Автодор» одержал пятую победу подряд в Лиге ВТБ, обыграв «Енисей»
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Баскетболисты саратовского «Автодора» обыграли красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Баскетболисты саратовского «Автодора» обыграли красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Воскресная встреча в Саратове завершилась со счетом 85:79 (21:19, 23:18, 18:15, 23:27). В составе хозяев
«Автодор» одержал пятую победу подряд в «регулярке» Лиги ВТБ при двух поражениях. «Енисей» потерпел седьмое поражение в восьми встречах.