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16:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автодор» одержал пятую победу подряд в Лиге ВТБ, обыграв «Енисей»

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Баскетболисты саратовского «Автодора» обыграли красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Воскресная встреча в Саратове завершилась со счетом 85:79 (21:19, 23:18, 18:15, 23:27). В составе хозяев дабл-дабл сделал Желько Шакич (15 очков, 13 подборов), самым результативным стал Нэйт Мэйсон (23). У гостей наибольшую результативность показал Лейтон Хэммондс (23).

«Автодор» одержал пятую победу подряд в «регулярке» Лиги ВТБ при двух поражениях. «Енисей» потерпел седьмое поражение в восьми встречах.

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