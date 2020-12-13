«Автодор» одержал пятую победу подряд в Лиге ВТБ, обыграв «Енисей»

Воскресная встреча в Саратове завершилась со счетом 85:79 (21:19, 23:18, 18:15, 23:27). В составе хозяев дабл-дабл сделал Желько Шакич (15 очков, 13 подборов), самым результативным стал Нэйт Мэйсон (23). У гостей наибольшую результативность показал Лейтон Хэммондс (23).