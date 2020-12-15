Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» уступили «Хапоэлю» в Лиге чемпионов

Матч четвертого тура предварительной группы С на площадке столичного «Фалькон Клуба» подопечные Ростислава Вергуна начали не очень уверенно, проиграв первую четверть с разницей в пять очков.

Постепенно хозяева наладили игру и ушли на большой перерыв с преимуществом в три очка. Во второй половине встречи чемпионы Беларуси не смогли увеличить свой отрыв, а в концовке допустили много ошибок и в итоге проиграли с разницей в четыре балла — 71:75 (12:17, 22:14, 17:22, 20:22). Самым результативным в составе минчан стал Андрей Рогозенко, набравший 15 очков.

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На прошлой неделе минские «драконы» обыграли израильскую команду на ее арене с перевесом в десять очков — 79:69. Кроме того, ранее они победили в Минске французский «Шоле» со счетом 82:75, а затем уступили в Афинах греческому АЕКу с результатом 69:95.

Свой следующий матч квалификационной группы С чемпионской Лиги «ЦмокiМiнск» проведут 5 января в гостях у баскетболистов «Шоле», которые в четвертом туре победили у себя дома АЕК — 79:70.

Турнирное положение после четырех игровых дней: АЕК — 7 очков, «Цмокi-Мiнск» — 6, «Хапоэль» — 6, «Шоле» — 5.

По итогам группового раунда в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов.