«Локомотив-Кубань» обыграл «Монако» в матче Кубка Европы
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» нанес поражение «Монако» в матче заключительного тура регулярного сезона баскетбольного Кубка Европы.
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» нанес поражение «Монако» в матче заключительного тура регулярного сезона баскетбольного Кубка Европы.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 76:72 (18:16, 19:19, 17:15, 22:22). В составе хозяев Джордан Кроуфорд набрал 17 очков, Мантас Калниетис — 14. У «Монако» самым результативным стал Ди Бост с 18 очками.
«Локомотив» одержал восемь побед в десяти матчах и занял второе место в группе. Соперники российской команды в топ-16 Кубка Европы определятся позже.