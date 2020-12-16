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21:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив-Кубань» обыграл «Монако» в матче Кубка Европы

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» нанес поражение «Монако» в матче заключительного тура регулярного сезона баскетбольного Кубка Европы.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 76:72 (18:16, 19:19, 17:15, 22:22). В составе хозяев Джордан Кроуфорд набрал 17 очков, Мантас Калниетис — 14. У «Монако» самым результативным стал Ди Бост с 18 очками.

«Локомотив» одержал восемь побед в десяти матчах и занял второе место в группе. Соперники российской команды в топ-16 Кубка Европы определятся позже.

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