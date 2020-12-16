«Химки» проиграли «Барселоне» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в среду в Барселоне, завершилась со счетом 87:74 (32:25, 19:16, 18:12, 18:21) в пользу хозяев. У победителей самым результативным на паркете был Никола Миротич, набравший 24 очка. У «Химок» 22 балла на счету Алексея Шведа.