«Химки» проиграли «Барселоне» в матче Евролиги
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» проиграли испанской «Барселоне» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» проиграли испанской «Барселоне» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча, прошедшая в среду в Барселоне, завершилась со счетом 87:74 (32:25, 19:16, 18:12, 18:21) в пользу хозяев. У победителей самым результативным на паркете был Никола Миротич, набравший 24 очка. У «Химок» 22 балла на счету Алексея Шведа.
«Химки» потерпели шестое поражение подряд в рамках Евролиги.