БК «Астана» одержал третью победу в девяти играх Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб «Астана», обыграв пермскую «Парму», одержал третью победу в девяти играх Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Баскетбольный клуб «Астана», обыграв пермскую «Парму», одержал третью победу в девяти играх Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Перми завершилась со счетом 84:83 в пользу гостей.
«Астана» располагается на десятой строчке, а Парма, которая сыграла на одну игру меньше, занимает седьмое место.