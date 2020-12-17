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19:32 (мск), источник: Vesti.kz

БК «Астана» одержал третью победу в девяти играх Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Астана», обыграв пермскую «Парму», одержал третью победу в девяти играх Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: vtb-league.com

Встреча в Перми завершилась со счетом 84:83 в пользу гостей.

«Астана» располагается на десятой строчке, а Парма, которая сыграла на одну игру меньше, занимает седьмое место.

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