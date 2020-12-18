ЦСКА обыграл «Зенит» и одержал 10-ю победу подряд в баскетбольной Евролиге

Больше всех очков на площадке набрал защитник армейцев Майк Джеймс (20), дабл-даблом отметился Никола Милутинов (13 очков + 13 подборов). В составе петербургского клуба самым результативным стал Кевин Пангос (14). Джеймс набирал 10 и более очков в 14 матчах из 15 в Евролиге и является лидером турнира по средней результативности. В семи встречах он записал в актив 20 и более очков.

Счастливый билет Как часто выигрывают в лотерею в России

Для ЦСКА эта победа стала 10-й подряд в Евролиге. Во всех турнирах команда не проигрывает на протяжении 11 встреч, уступив последний раз 9 ноября в матче Единой лиги ВТБ подмосковным «Химкам» (78:86).

Армейцы поднялись на первую строчку таблицы Евролиги с 12 победами в 15 матчах. Испанская «Барселона» может вернуть себе лидерство в случае победы над израильским «Маккаби» в субботу. «Зенит» одержал восемь побед в 13 встречах и идет седьмым.