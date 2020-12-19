Дабл-дабл Шведа не спас «Химки» от седьмого подряд поражения в Евролиге

В составе «Химок» дабл-дабл сделал разыгрывающий Алексей Швед (14 очков + 10 результативных передач). Больше всех очков в матче набрал защитник подмосковного клуба Девин Букер — 26. В составе хозяев самым результативным игроком стал форвард Гершон Ябуселе, в активе которого 20 очков.

«Химки» продлили серию поражений до семи матчей и с двумя победами в 15 встречах идут на последнем, 18-м месте в турнирной таблице. Французский клуб одержал пятую победу в 14 матчах и занимает 17-ю строчку.