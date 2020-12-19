Дабл-дабл Шведа не спас «Химки» от седьмого подряд поражения в Евролиге
ТАСС, 19 декабря. Российский баскетбольный клуб «Химки» уступил в гостях французскому «Вийёрбану» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась со счетом 84:90.
ТАСС, 19 декабря. Российский баскетбольный клуб «Химки» уступил в гостях французскому «Вийёрбану» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась со счетом 84:90.
В составе «Химок»
В следующем туре подмосковный клуб 23 декабря в гостях сыграет с испанской «Валенсией». «Вийёрбан» днем ранее примет российский ЦСКА.