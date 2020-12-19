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00:57 (мск), источник: ТАСС

Дабл-дабл Шведа не спас «Химки» от седьмого подряд поражения в Евролиге

ТАСС, 19 декабря. Российский баскетбольный клуб «Химки» уступил в гостях французскому «Вийёрбану» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась со счетом 84:90.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Химок» дабл-дабл сделал разыгрывающий Алексей Швед (14 очков + 10 результативных передач). Больше всех очков в матче набрал защитник подмосковного клуба Девин Букер — 26. В составе хозяев самым результативным игроком стал форвард Гершон Ябуселе, в активе которого 20 очков.

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«Химки» продлили серию поражений до семи матчей и с двумя победами в 15 встречах идут на последнем, 18-м месте в турнирной таблице. Французский клуб одержал пятую победу в 14 матчах и занимает 17-ю строчку.

В следующем туре подмосковный клуб 23 декабря в гостях сыграет с испанской «Валенсией». «Вийёрбан» днем ранее примет российский ЦСКА.

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