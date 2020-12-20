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20 декабря, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» уступили УНИКСу в Единой лиге ВТБ

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели седьмое поражение подряд в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Играя в Казани с одним из фаворитов турнира местным УНИКСом, подопечные Ростислава Вергуна отлично провели первую четверть, выиграв ее с разницей в 14 очков. Затем казанские баскетболисты активизировались, и к большому перерыву преимущество минчан составило всего четыре балла. В оставшееся игровое время на площадке шла равная борьба, но в концовке сказался класс игроков казанской команды, и в итоге УНИКС победил со счетом 83:77 (13:27, 28:18, 25:17, 17:15). В составе «драконов» самым результативным стал Андрей Рогозенко, набравший 16 очков.

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Чемпионы Беларуси только в стартовом матче нового сезона Единой лиги ВТБ добились победы, а затем потерпели семь поражений кряду.

Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» из Санкт-Петербурга, победивший в семи из восьми матчей. Также по 7 викторий у московского ЦСКА (9 матчей) и краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» (10), в гостях у которого минчане сыграют 23 декабря.

На этой неделе минские «драконы» уступили израильскому «Хапоэлю» из Холона с результатом 71:75 в домашнем поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Турнирное положение в поедварительном квартете С после четырех игровых дней: АЕК — 7 очков, «Цмокi-Мiнск» — 6, «Хапоэль» — 6, «Шоле» — 5.

По итогам группового раунда в плей-офф чемпионской Лиги выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов.

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